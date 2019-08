Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

»Jeg ved godt, at I løber stærkt – også for stærkt, nogle gange. At I har råbt vagt i gevær de seneste år. Jeg ved, at I nogle gange er så pressede, at det kan gå ud over både jeres hverdag og jeres mulighed for at bruge jeres faglighed. Til jer vil jeg sige: Jeres […]