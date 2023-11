Udvalgsformand for det nære sundhedsvæsen: Vi skal have et sundhedsvæsen på borgernes præmisser

Regeringens udspil til en sundhedsreform betyder, at stat, regioner, kommuner og almen praksis skal have endnu mere fokus på kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, skriver Else Søjmark (S), formand for Udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.