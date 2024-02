»Hej læge. Jeg har skadet mit venstre knæ under sport, og vil gerne have en henvisning til MR-scanning, så jeg kan få aktiveret min sundhedsforsikring.«

Ofte møder praktiserende læger patienter, som har forventning om henvisning til MR-scanninger, fordi deres private sundhedsforsikring fortæller dem, at de ‘bare skal have en henvisning fra deres læge’.

Egentlig skal egen læge vurdere, om patienten kan blive henvist under sygesikringens regler, men mange tror, at en privat sundhedsforsikring giver dem ret til at få henvisninger til scanninger, og at kontakten til egen læge blot er en formalitet for at få aktiveret sundhedsforsikringen.

Kunne man overveje at sætte en stopper for, at almen praksis kan henvise til MR-scanning af knæ via sygesikringen?

MR-scanninger påviser ofte tilfældige fund, som ikke er årsag til patientens symptomer, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for patientens brug af det offentlige sundhedsvæsen, hvis de får foretaget scanninger på for løs indikation.

Fire radiologiske diagnoser

I vores praksis fik en ung patient med en privat sundhedsforsikring overtalt lægen til at give en henvisning til en MR-scanning af knæet på baggrund af en sportsskade ugen forinden. Det affødte ikke færre end fire radiologiske diagnoser, herunder meniskpatologi og en lille revne i tibia.

Det medførte så stor forskrækkelse hos patienten, at vedkommende opsøgte skadestuen uden for praksis’ lukketid, fik involveret forvagten, som fik involveret bagvagten, som fik involveret hospitalets radiolog, som måtte rekvirere billeder, så hospitalet også kunne se dem. Endvidere blev patienten anbefalet osteoporoseudredning på grund af revnen i tibia.

Det medførte 15 kontakter til almen praksis inklusiv blodprøver med måling af testosteron, da analysen indgik i ‘osteoporosepakken’. Derudover kom der også en ambulant henvisning til ortopædkirurgisk ambulatorium, hvor vedkommende blev afsluttet uden yderligere tiltag, da patienten var symptomfri ved den ambulante kontrol efter to uger.

Hvordan kan man undgå dén slags absurde forløb? Kunne man overveje at sætte en stopper for, at almen praksis kan henvise til MR-scanning af knæ via sygesikringen? Vi kan jo heller ikke henvise til MR-scanning af skuldre eller CT-scanninger af hjerner – dét er forbeholdt speciallægen i de respektive specialer.

Gatekeeperfunktionen udfordres

I Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske retningslinje om meniskpatologi er det anført, at MR-scanning ikke skal anvendes rutinemæssigt med mindre, resultatet af scanningen vil have betydning for det videre behandlingsforløb. Og det kan selvfølgelig kun ortopædkirurgen vurdere, og ikke den praktiserende læge. Derfor skal patienten ikke sendes på dyre omveje i sundhedssystemet.

Tiden er inde til at VÆLGE KLOGT

I sundhedsfagligt råd inden for både ortopædkirurgi og radiologi i Region Hovedstaden har man indstillet til, at almen praksis ikke skal kunne henvise til MR-scanning af knæ på hospitalet. Men det løser ikke problemet med de private sundhedsforsikringer, som kan benyttes på privathospitaler og i visse speciallægeregi.

På esundhed.dk kan man se, at antallet af MR-scanninger af knæ på private sygehuse er steget fra 19.000 i 2020 til 27.000 i 2022. Er det kvalitetsløft eller overdiagnostik?

Robusthedskommisionen nævner i sin rapport over uhensigtsmæssig behandling i sundhedsvæsenet, at ‘den praktiserende læges gatekeeper-funktion er udfordret af stor efterspørgsel på henvisninger fra bl.a. private sundhedsforsikringer samt defensiv adfærd som følge af oplevet pres fra patienter og pårørende, hvilket kan føre til behandling med for lav værdi på grund af henvisninger med tvivlsom faglig indikation’.

Kommissionen skriver videre, at ‘for at styrke praktiserende lægers mulighed for at varetage gatekeeper-rollen er det væsentligt, at politiske og administrative beslutningstagere og repræsentanter for private sundhedsforsikringer samarbejder med almen praksis om at afklare, hvilke opgaver praktiserende læger skal varetage’.

Vi har sværere ved at udføre vores gatekeeperfunktion over for patienter med private sundhedsforsikringer i baghånden. Det er en problemstilling, vi er bevidste om. Men for at kunne stå fast på fagligheden, må vi også forvente opbakning fra politikerne, som meget gerne må overveje, om alle disse MR-scanninger af knæ i privat regi (samt afledte ydelser i det offentlige sundhedsvæsen) skal dækkes af sygesikringen.

Tiden er inde til at VÆLGE KLOGT.