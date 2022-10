Departementschefens velkomsttale til den nye sundhedsminister

Kære Lars.

Stort tillykke med dit gode valg og dit comeback til sundheds- og ældreministerposten. Jeg ved, at der er mange derude i sundhedsvæsenet, som har glædet sig til, at der igen kom en sundheds- og ældreminister med forstand på sundhedsvæsenet, og som har store ambitioner om at gøre det bedre ved at dykke dybt ned i maskinrummet og reformere systemet. Og at mange er glade for, at sundhed og ældre igen hænger sammen hos samme minister.

Jeg har derfor tilladt mig at forberede en lille to do-liste til dig over de væsentligste udfordringer, som sundhedsvæsenet har lige nu og i den nærmeste fremtid. Ting, som jeg ved, at mange forventer, at netop du får gjort noget konkret og effektivt ved.

Den kommunale ældrepleje er ved at gå i stykker pga. fordoblingen af +80-årige og en flad kurve mht. antal nyuddannede SOSU. Nevermind at dette trafikuheld i slowmotion har været forudsagt i årtier. Der er nu brug for en øjeblikkelig national redningsplan for håndteringen af personalemanglen. Du kommer til at gribe i mange værktøjer samtidigt. Massiv import af øst- og sydeuropæisk arbejdskraft inkl. plan for bolig, dagtilbud, skole, sprog, kompetencer, job til ægtefælle. Du kommer til at lægge dig ud med Ældresagen, når du gør op med praktisk hjælp for ældre. Dem med gode pensioner og friværdi skal selv betale for rengøring, mad osv. Kommunerne har ikke hænderne. Pårørende og teknologi kommer til at overtage opgaver fra de SOSU’er, som mangler. Og mange flere og svære ting. Psykiatrien er alvorligt nødlidende. Sundhedsstyrelsen har lavet en fin og god plan, men det tidligere Folketing kunne ikke blive enige om andet end at gå i gang med de indledende øvelser. Din opgave bliver at få gennemført hele den 7-retters menu, som Sundhedsstyrelsen har forberedt, ikke kun anrette appetizeren som din forgænger nåede til. Sygeplejerskerne flygter fra vagten. Vi mangler f.eks. 120 anæstesisygeplejersker – så nu er vores operationskapacitet truet. Du skal sørge for, at der sættes speed på uddannelsen af nye anæstesisygeplejersker, at der kigges på anæstesi-assistenter osv. Og så har jeg hørt fra kloge folk, at du måske med fordel kan gøre dit lønløfte mere fokuseret. Der mangler ikke sygeplejersker i ambulatorierne og andre job i dagtid. Det er sygeplejerskejob med stor vagtbyrde, herunder anæstesi, operation, akutmodtagelser og de akutte medicinske afdelinger, som er svære at besætte. Region Sjælland er ikke bæredygtig – de sundhedsmæssige udfordringer er store og personalemanglen endnu større. Du bliver nok nødt til at få lagt Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen, ellers bliver det alt for dyrt at løse personalemanglen i Region Sjælland. Og jeg ved, at du er for ambitiøs til blot at lade stå til som dine mange forgængere. Uligheden i sundhed er blevet for stor.

To do-listen er selvfølgelig meget længere, men de fire ting er de vigtigste for dig at få løst. Jeg kan love, at vi i departementet vil gøre alt for at hjælpe dig, selv om vi har været igennem en hård tid under corona. Men vi har mange nye folk, som står klar. Det ved jeg, at de tre sundhedsstyrelser også gør.

God arbejdslyst!