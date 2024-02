I november sidste år handlede det på denne plads om lovkravet om egenbetaling for brug af professionelle tolke i sundhedsvæsenet, det for mange læger og andre sundhedsansatte forkætrede tolkegebyr, og det gør det igen. I en tid, hvor alle taler om, at ulighed i sundhed skal bekæmpes, går Christiansborg forrest, men i den stik modsatte retning Dengang var konklusionen, at gebyret var et politisk misfoster, der både er sundhedsskadeligt og skader integrationen, og derfor burde skrives ud af lovgivningen. Den...