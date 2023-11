»Jeg synes, at det er uretfærdigt, at jeg skal sidde i en position, hvor jeg på grund af et tolkegebyr skal føle, at jeg svigter patienten, og at jeg svigter mit lægeløfte om at behandle alle lige.« Marie Nørredam er frustreret. Hun er professor og afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, og hun befinder sig på daglig basis i forskellige etiske dilemmaer og juridiske overvejelser, når hun skal behandle etniske minoritetspatienter. Frustrationen skyldes det tolkegebyr, der siden 1. juli 2018...