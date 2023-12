Crossfitvægte, ribber og træningselastikker. Det er ikke de typiske remedier, man forventer at finde i et mindre lokale med mange læger til stede. Jeg er ekstrem flov over, at mit parti gik med til tolkegebyret Annette Roed (S), medlem af regionsrådet i Region Midtjylland Multiaktivitetscenteret Globus1, der ligger klos op af Gellerupparken i det vestlige Aarhus, er til dagligt et samlingspunkt for især etniske minoriteter, som her kan dyrke sports- og fritidsaktiviteter og andre dele af foreningslivet, ligesom aktivitetscenteret ofte...