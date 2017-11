Brodne kar har frit spil til at svindle, så længe EU-direktiverne ikke siger noget om, i hvor stort et omfang myndigheder og medicinalfirmaer skal tjekke underleverandørers laboratorier, mener konsulent, der arbejder med at afdække fusk med kliniske data.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

De underleverandører, der fremstiller og tester generiske lægemidler på mennesker for medicinalvirksomheder, falder alt for ofte for fristelsen til at svindle, fordi der ikke er nogen, der føler sig forpligtet til at holde øje med dem. Det vurderer Anders Fuglsang, der som tidligere medarbejder hos lægemiddelmyndigheder og nu konsulent i eget firma, Fuglsang Pharma, arbejder […]