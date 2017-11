Generiske lægemidler, som i stor stil langes over disken på landets apoteker, har mod forventning ikke altid præcis de samme egenskaber som de dyrere originalprodukter. Inspektører og farmaceuter, som Dagens Medicin har talt med hos styrelser, agenturer og konsulentfirmaer i ind- og udland, oplever, at flere og flere generiske lægemidler er godkendt på baggrund af data, som der er blevet svindlet med.

Alene de sidste to år har det europæiske lægemiddelagentur EMA opfordret EU’s medlemslande til at trække markedsføringstilladelser for sammenlagt flere end tusinde generiske præparater tilbage efter at have identificeret fusk eller sjusk i de firmaer, der som underleverandør til medicinalfirmaer enten fremstiller lægemidler på kontrakt (kontraktfremstiller) eller gennemfører kliniske forsøg (kontraktklinik).

En af de farmaceuter, der oplever, at underleverandørers svindel ændrer form og vokser i omfang, er Anders Fuglsang, der som tidligere medarbejder hos lægemiddelmyndigheder og nu konsulent i sit eget firma, Fuglsang Pharma, arbejder med at afdække svindel med klinisk dokumentation.

»En meget betydelig del af de lægemidler, der sælges af apoteker i Danmark er produceret eller testet i Asien, uanset at medicinalfirmaets navn er vestligt. Der står ikke noget på pakningen om det,« siger Anders Fuglsang.

Hans nuværende og tidligere kunder inkluderer WHO, Den Amerikanske Farmakopé USP, firmaer og lægemiddelagenturer. Som auditør eller inspektør har han fløjet verden rundt og inspiceret klinikker og laboratorier under kontraktklinikker, der udfører kliniske forsøg for medicinalvirksomheder.

»At kontraktfremstillere ser stort på reglerne i selve fremstillingen af lægemidler, er et velkendt problem. Det nye er, at også kontraktklinikker er blevet særdeles dygtige til at snyde i forbindelse med de kliniske studier, der skal til for at dokumentere, om et generisk produkt virker præcis som originalproduktet,« siger Anders Fuglsang.

Kontraktklinikkernes opgave går typisk ud på at teste, om de to lægemidler optages og omsættes lige hurtigt i kroppen, ved at tage blodprøver på raske frivillige forsøgspersoner. Sådanne ‘bioækvivalensforsøg’, som kontraktklinikkerne gennemfører, er de generiske produkters adgangsbillet til det europæiske marked. Medicinalfirmaerne outsourcer dem som regel til eller køber dem af en kontraktklinik via en mellemmand.

Asien er hjemsted for talrige af disse kontraktklinikker, der er kendt for at teste produkterne billigt. Mange fattige har gjort det til en levevej at deltage i sådanne kliniske forsøg mod betaling. Efterspørgslen på forsøgsdeltagere er så høj, at forsøgsdeltagerne sjældent når at holde de obligatoriske pauser mellem hvert studie, der skal give kroppen en chance for at restituere sig. Sommetider belønnes de ligefrem klækkeligt for at lade sig teste, før karantæneperioden udløber – til trods for, at det kan sætte dem selv i fare og gøre forsøgsresultaterne utroværdige.

De databaser, som de myndighederne har etableret for at holde styr på, hvilke forsøgsdeltagere der kan indlemmes, og hvilke der ikke kan, virker ikke altid, som de skal. Det kunne Anders Fuglsang konstatere, da den kollega, han skulle inspicere en indisk virksomhed med, plantede sin finger på computerens fingeraftryksaflæser. Den identificerede ham som en indisk forsøgsdeltager, selvom han var fra et andet land.

Det vilde Østen

Ved nøje at granske medarbejdernes optegnelser over forsøgene såvel som de dokumenter – dossiers – som indeholder alle de detaljerede oplysninger, der er nødvendige for at kunne få en markedsføringslicens, har Anders Fuglsang stor erfaring i at finde svindel eller data af for ringe kvalitet i dossiers.

»Markedet for de generiske dossiers har udviklet sig til det vilde Østen. For ud over at kontraktklinikkerne har fået rutine i de klassiske måder at svindle på, bliver de også ved med at udvikle nye metoder, der er så sofistikerede, at de ikke efterlader sig nogen spor. Den eneste mulighed, myndighederne har for at afsløre den nye form for snyd, er ved at lade sig guide hen til de betændte steder af en whistleblower,« siger Anders Fuglsang.

Svindel med generiske præparater går sjældent ud på at ændre eller udskifte det aktive stof med et andet, da det ville være for åbenlyst, siger han. Det, der fuskes med, er at få det til at se ud, som om kroppen omsætter generiske præparat på samme måde som originalproduktet, selvom det ikke nødvendigvis gør det i virkeligheden. Nogle gange virker generikaet lidt for effektivt – andre gange er det for svagt. Det kan f.eks. blive fatalt for en epilepsipatient, der i tillid til systemet har droppet originalproduktet til fordel for generikaet. En helt anden effekt, end patienten er vant til med orginalproduktet, udløser generikaet ikke. Til gengæld risikerer borgeren at få et epileptisk anfald. EMA og FDA forsøger at undgå sådanne sager ved at kræve dokumentation for bioækvivalens.

Snyd med EKG-resultater

En klassisk måde, underleverandørerne svindler med bioækvivalensforsøgene på, er ifølge Anders Fuglsang at springe for let hen over de indledende undersøgelser, som EU-lovgivningen kræver skal gennemføres for at si de forsøgsdeltagere fra, der løber en risiko ved at deltage, som f.eks. hjertesyge.

For at sikre sig, at de frivillige forsøgsdeltagere ikke risikerer liv og lemmer ved at deltage i forsøget, skal de i reglen være raske, hvilket bl.a. verificeres via et elektrokardiogram, EKG, inden selve forsøget går i gang. Men da det tager tid og koster penge at lave EKG’er på f.eks. 20 forskellige personer, har nogle underleverandører ingen kvaler med at lade elektroderne sidde på én forsøgsdeltager og optage et EKG 20 gange – alternativt at kopiere EKG’et.

Det var bl.a. fusk med EKG’er, der i marts 2017 fik EMA til at bede samtlige EU-lande om at tilbagetrække 440 generiske lægemidler – heraf 18 fra det danske marked. Det skete, efter at østrigske og hollandske myndigheder havde fundet mistænkeligt ens EKG’er under en inspektion af to laboratorier, som var ejet af den indiske kontraktklinik Micro Therapeutic Research Labs (MTR). Fundene fik EMA til at konkludere, at data fra bioækvivalensstudier, der var blevet gennemført af de to laboratorier i bestemte tidsrum, ikke kunne bruges som grundlag for generikas markedsføringstilladelse i EU.

EMA alarmerede også EU-landene i december 2014 efter at have opdaget, at den indiske underleverandør GVK havde svindlet med hjertekardiogrammer. EMA lagde dengang op til tilbagetrækning af 700 generika, hvis BE-forsøg alle var gennemført af denne ene kontraktklinik. Af disse generika var 15 produkter på markedet herhjemme.

GVK-sagen fik en del omtale i medier verden over og blev i sin tid også kommenteret af Helmut Schütz, der regnes for at være blandt verdens mest anerkendte specialister i kontraktklinikkernes bioækvivalens-forsøg. Svindlen blev afsløret, efter at whistleblowers blandt kontraktklinikkens ansatte havde kontaktet agenturer og nationale styrelser og havde fortalt dem præcis, hvad de skulle lede efter. WHO, FDA, den franske lægemiddelstyrelse ANSM og den østrigske AGES handlede resolut ved at gennemføre den første fælles inspektion af en underleverandør nogensinde uden dog i første omgang at finde tilstrækkelige beviser på, at firmaet havde svindlet.

»Desværre har svigagtige kontraktklinikker lært lektien af god klinisk praksis og har fundet ud af, hvordan de kan manipulere data, uden at det kan ses. Uden en rygende pistol står agenturer som FDA og EMA magtesløse,« skriver Helmut Schütz i en mail.

Der kom dog alligevel skub i sagerne, da den ledende inspektør for den franske lægemiddelstyrelse gennemførte en statistisk analyse, der viste, at sandsynligheden for, at EKG’erne naturligt kunne falde ud som nedfældet, var 0,001859 pct.

Selv om agenturerne og styrelserne måtte erkende, at de ikke havde fundet direkte bevis for svindel under deres inspektioner, bemærkede de, at de heller ikke havde fundet dokumentation for det modsatte. De fandt det dog teknisk muligt og statistisk sandsynligt, at kontraktklinikken havde svindlet på den vis, whistleblowerne havde beskrevet.

»Inspektører har en god hukommelse. Året efter fandt inspektørerne nye mistænkelige EKG’er fra GVK, der med sikkerhed kunne siges at være blevet frembragt ved at kopiere EKG’et for én forsøgsdeltager mange gange. Det førte til, at markedsføringstilladelsen for hundredvis af generika blev trukket tilbage,« siger Helmut Schütz.

Grunden til at EKG’er fylder meget i sager om fusk med lægemiddeldata, er ifølge Anders Fuglsang, at den slags svindel er håndgribelig og til at opdage.

»Det er den type svindel, vi opdager, fordi vi kan. Men der er intet, der tyder på, at den type fusk er mest almindelig,« siger Anders Fuglsang og påpeger, at en kontraktklinik, der snyder med EKG, sætter de frivilliges liv såvel som sin troværdighed på spil.

»For en kontraktklinik, der tages i at svindle med EKG’ere, fusker måske også med alt muligt andet,« siger han.

Det er årsagen til, at EMA i sådanne sager er nødt til at fjerne alle de produkter, som kontraktklinikken har testet, fra markedet.

Umuligt at opdage

Kontraktklinikker svindler ikke kun i de undersøgelser, der skal filtrere uegnede forsøgspersoner fra.

De har også fundet ud af, hvordan de kan snyde under selve bioækvivalensforsøgene, der går ud på at teste, om generikaet har samme effekt og sikkerhed som originalproduktet. EU-lovgivningen dikterer, at det typisk sker ved at sammenligne, hvordan koncentrationen af generikaet og originalproduktet ændrer sig i blodet som funktion af tid: Er de to kurver ens, er det evidens for bioækvivalens. Er de forskellige, er de to lægemidler ikke ligeværdige. Da den konklusion sjældent falder i god jord hos den mellemmand, som skal sælge generikaets dossier, fristes nogle kontraktklinikker til at gennemføre deres studier på en måde, så de med garanti altid kan dokumentere bioækvivalens.

»I nogle tilfælde har kontraktklinikker ligefrem tilbudt medicinalfirmaerne eller udviklerne to forskellige priser for studierne, alt efter om fusk og dermed garanti for bioækvivalens skulle være en del af pakken,« siger Anders Fuglsang og forklarer, at nogle former for svindel er så sofistikeret, at den er umulig at få øje på og dermed kun kan afsløres ved hjælp af whistleblowers.

Tilbagetrækning af medicin 2017: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at suspendere et antal nationale godkendelse af lægemidler, som er baseret på bioækvivalensundersøgelser udført af Micro Therapeutic Research Labs i Indien. 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at suspendere godkendelse af lægemidler, der har fået national godkendelse på basis af bioækvivalensundersøgelser udført af Semler Research Center Private Ltd, Bangalore, Indien. 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler at suspendere godkendelser af en række lægemidler, der primært er baseret på kliniske undersøgelser foretaget ved GVK Biosciences i Hyderabad.

I april 2016 hørte FDA og WHO på vandrørene, at der skete noget fordækt på den indiske kontraktklinik Semler Research Centre, der afprøvede bioækvivalens for et stort antal internationale medicinalfirmaer. De to organisationer sendte uafhængigt af hinanden inspektører af sted til Semler, der hver især kunne konstatere, at kontraktklinikken ikke havde rent mel i posen. WHO rapporterede om bevidst manipulation med prøver, hvilket de vurderede var firmaets vanlige praksis. FDA’s inspektører kunne berette om, at de havde samlet sammenkrøllet papir op fra gulvet, der viste sig at indeholde rådata, og havde set, hvordan ansatte kopierede, udskiftede og byttede rundt på data. Det skete bl.a. i et forsøg med 60 forsøgsdeltagere, hvor Semler kunne se, at der var omkring 19 forsøgsdeltagere, hvis data ikke så ud til at opfylde bioækvivalens. Selmer eliminerede det problem ved at kopiere de 19 personers to datasæt for generika og originalprodukt, for derefter at bytte rundt på de to måleserier. Herefter placerede Selmer det nye fuskede datasæt ud for 19 andre forsøgspersoner længere nede på listen. Finten sikrede, at de to gruppers afvigelser fra bioækvivalens præcist ophævede hinanden. På den måde narrede Semler myndighederne til at godkende medicin, som reelt ikke var bioækvivalent.

FDA advarede EMA, som kort efter publicerede en liste til EU-landene med 300 generika, der var blevet testet det pågældende sted. Otte af dem var på det danske marked.

At der foregår svindel med generika på markedet, er der med EMA’s gentagne tilbagetrækninger af produkter ingen tvivl om, siger Anders Fuglsang. Det svære er at vurdere, hvor omfangsrigt problemet er, når næsten alle de fund, agenturerne har lavet, ikke er opdaget af myndigheder alene, med er sket med stor hjælp fra whistleblowers.

»GVK-sagen, MTR-sagen med flere er kun toppen af isbjerget. Det er kun dem, som styrelserne vil informere om, da de giver indtryk af handlekraft. Virkeligheden er bare en lidt anden,« siger Anders Fuglsang, der bider mærke i, at svindel og studier af dårlig kvalitet ikke kun leveres af indiske kontraktklinikker, men også af kinesiske virksomheder.

Problemet med troværdigheden af klinisk forskning fra Østen er et ømtåleligt emne. Ingen tør sige noget højt af frygt for at udløse en diplomatisk krise Anders Fuglsang, Fuglsang Pharma

Et review i det videnskabelige tidsskrift BMJ fandt i 2016, at 80 pct. af de 1.622 kliniske forsøg med lægemidler, der var gennemført i Kina, og som afventede tilladelse til at blive markedsført, burde kyles i skraldespanden på grund af fusk, manipulation, mangler og fejl.

»Problemet med troværdigheden af klinisk forskning fra Østen er et ømtåleligt emne. Ingen tør sige noget højt af frygt for at udløse en diplomatisk krise,« siger Anders Fuglsang.

Helmut Schütz deler Anders Fuglsangs indtryk af, at svindel med data er i vækst. Men han tør ikke udtale sig om, hvor omfattende svindlen er.

»Anders Fuglsang og jeg kan kun komme med hver vores kvalificerede gæt, hvor han trækker på sine erfaringer fra sin tid som inspektør for WHO, mens jeg baserer det på den viden, jeg høster fra mit arbejde som konsulent for medicinalindustrien,« siger Helmut Schütz.

»Set i lyset af, at et enkelt BE-studie kan rumme flere hundrede sider, er det usandsynligt, at alt andet end åbenlyse manipulationer vil blive opdaget,« siger Helmut Schütz, som siden midten af nullerne og frem til 2013 har afholdt en lang række workshops om bioækvivalensstudier for indiske specialister i Ahmedabad og Mumbai.

»De fleste tilhørere stillede ingen spørgsmål på nær dem, der altid sad på første række. Det viste sig, at alle disse indere altid var meget veluddannede med grader fra Stanford og USCLA. Ligegyldigt hvad de spurgte om, så fornemmede jeg, at der altid svævede det samme spørgsmål mellem linjerne: ‘Helmut, sir, how can we bend the rules?’«