Ulrich Fredberg vil have sundhedsvæsenet til at arbejde smartere

Du har siddet i Regionsrådet i Region Midtjylland siden 2017, hvorfor stiller du op til Folketinget nu?

»Jeg synes, at mange af de ting, jeg gerne vil ændre, skal man arbejde på i Folketinget, hvis der skal komme et ordentligt gennemslag. Jeg er mest fokuseret på sundhedsvæsenet, som også er det, jeg har mest forstand på, mens andre ved mere end mig om en masse andre ting. Efter 40 års arbejde i sundhedsvæsenet, føler jeg mig ret godt på hjemmebane.«

Hvis du bliver valgt ind, skal du så dobbelt- eller triple-jobbe?

»Jeg har aftalt med Venstre, at jeg kan opretholde mit mandat i Regionsrådet og generelt støtter Venstre dobbeltmandater for at få en bedre sammenhæng mellem Folketing og regioner. Men jeg bliver jo nødt til at reducere på noget, og det bliver en væsentlig del af mit faglige arbejde som læge.«

Hvordan har det det med det?

»Det er jeg ikke fri for at være en lille smule trist over, for det har betydet ufatteligt meget for mig gennem årene, og jeg vil da også forsøge at holde mig skarp, hvis jeg nu skulle ryge ud af politik.«

Store omlægninger i sundhedsvæsenet

Hvad er dine mærkesager?

»Jeg vil arbejde for bedre arbejdsmiljø, for jeg kan se, hvor meget det betyder. Det gælder ikke kun i sundhedsvæsenet, men også blandt for eksempel lærere, hvor halvdelen af dem har været udsat for vold og trusler inden for det seneste år, og tredjedel af de nyuddannede forlade folkeskolen i løbet af det første år. Så slemt er det heldigvis ikke i sundhedsvæsenet, men sygeplejerskerne flygter, og det er tydeligt at se, at de afdelinger, der ikke har problemer, har haft langt mere fokus på arbejdsmiljøet.«

»Så er der psykiatrien, der har været udsultet i mange år og mangler penge, men det største problem er, at de ikke kan skaffe læger. Her er det helt åbenlyst, at førsteprioriteten er at få langt flere læger til at interessere sig for psykiatri. For fire år siden ændrede Sundhedsstyrelsen KBU’en, så de yngste læger ikke længere kommer igennem et ophold i psykiatrien og som et af de første tiltag, så skal vi have omgjort det, så alle læger skal på minimum tre måneder ophold i psykiatrien. Sådan får vi ikke kun et bedre rekrutteringsgrundlag for psykiatrien, men i det hele taget læger, som er bedre fagligt klædt på til at håndtere en voksende patientgruppe.«

»Et tredje fokusområde er en omlægning af hele sundhedsvæsenet. Det er helt åbenlyst, at vi ikke kan blive ved med at ansætte flere folk, for der er ikke flere folk at ansætte. Så vi kigger ind i en kæmpe stor omlægning af produktionen i sundhedsvæsenet, og der er allerede flere steder at hente inspiration, fordi de gør det bedre, billigere og ovenikøbet sparer personaleressourcer. Men det går alt for langsomt med at få det implementeret i stor skala.«

Det lyder lidt som effektivisering. Tror du, dine lægekollegaer er med på den idé?

»Det handler om at gøre arbejdet på en smartere måde, der frigør personaleressourcer og giver bedre tid til kerneydelserne og derved et bedre arbejdsmiljø. Det er fremtiden.«

Flere læger ønsker et (midlertidigt) stop for behandlingsgarantien – hvad er din holdning til det?

»I begyndelsen stressede behandlingsgarantien os alle sammen i sundhedsvæsenet, men effekten var jo fantastisk, selvom vi ikke var meget for at indrømme det. Det revolutionerede sundhedsvæsenet. Hvis vi siger, at nu kan vi ikke overholde det længere på grund af presset fra corona og rekrutteringsproblemer og derfor gerne vil justere det til tre måneder, så holder vi op med at prøve at forbedre os. Behandlingsgarantien er et nødvendigt pres for at gøre det smartere, og jeg frygter, at hvis vi begynder at justere, vil nogle begynde at læne sig lidt tilbage. Så jeg tror, det er strategisk klogt at bevare behandlingsgarantien, som den er.«

Vil gerne måles på mærkesager

Hvad vil du gerne måles på, hvis du bliver valgt ind i Folketinget?

»Om nogle af de områder, jeg italesætter i valgkampen, også bliver italesat i Folketinget og måske ovenikøbet med så god argumentation bag, at det skal samle et flertal, og der kommer til at ske noget. Det er en fair måde at vurdere, om det har været ulejligheden værd at stemme mig ind.«

Har du et politisk forbillede?

»Ja, det har jeg. Poul Schlüter regerede, dengang jeg var studerende og bagefter, da jeg skulle til at afvikle studiegæld med 2.500 kr. om måneden i 15 år. Men han kom med kartoffelkuren og rettede op på økonomien – jeg kunne betale min studiegæld af på den halve tid. Så jeg har jævnligt sendt ham tanker, for han havde gang i noget af det rigtige. Men jeg synes også, at Anders Fogh Rasmussen gjorde det godt.«

Hvad vil du gøre, hvis du bliver sundhedsminister?

»Jeg ville nok lige ta’ en tænkepause, inden jeg sagde ja til det. Jeg vil rigtig gerne give en sundhedsminister gode råd og dele mine erfaringer fra sundhedsvæsenet, men jeg ved ikke rigtig, om det er mig, der skal sidde på posten.«

