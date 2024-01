Sundhedsøkonom: Region Midtjyllands problemer er resultatet af 14-15 års underfinansiering af det danske sundhedsvæsen

21 ud 25 specialer på Aarhus Universitetshospital har så store problemer med kapaciteten, at det kan være livstruende eller gå ud over patienternes førlighed, fremgår det af en opgørelse, Region Midtjylland har udsendt. Professor Jes Søndergaard er overrasket over, at det står så slemt til med patientsikkerheden.