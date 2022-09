Lang forberedelsestid og mange ansøgninger betyder, at behandlingsvejledninger nedprioriteres

Jørgen Schøler Kristensen blev i slutningen af september genudpeget som formand for Medicinrådet for en ny treårig periode. Han ønsker sig mere tid til arbejdet med behandlingsvejledninger, men lange forberedelsestider til anbefalinger gør det svært for rådsmedlemmerne at følge med.