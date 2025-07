Debat: Digitale hjemmeindlæggelser er et evidensbaseret servicedesign og et vidnesbyrd om, at hjemmmeindlæggelser fra skandinaviske sundhedssystemer øges i disse år. Men implementeringen er både vanskelig og langsom, men det kan en ny uddannelse i digitale hjemmeindlæggelser forhåbentlig ændre på, skriver en række danske, norske og svenske forskere fra konsortiet 'Nordic Digital Health & Education', der står bag den nye uddannelse.

Dette indlæg er skrevet af Jeff Kirk Svane, Nordsjællands Hospital, Mie Hjort Martinussen, Nordsjællands Hospital, Thyge Lynghøj Nielsen, Nordsjællands Hospital, Hanne Tønnesen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Ulla Gars Jensen, Københavns Professionshøjskole, Agneta Malmgren Fänge, Lunds Universitet, Emma Vasell, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Højskolen i Østfold, Charlotte von Sydow, Nordsjællands Hospital, og Thea Kølsen-Fischer, Nordsjællands Hospital

I hele Skandinavien er der bredt fokus på digital transformation af sundhedsvæsenet. I takt med at planer går mod virkelighed, og vi bliver tydeligere på krav og behov i forhold til de forskellige digitale servicedesigns, er især interessen for digital hjemmeindlæggelse stigende.

Fra nye danske lodtrækningsforsøg, der sammenligner sundheds-outcomes og patientoplevelser hos hjemmeindlagte versus konventionelt indlagte, har vi evidens såvel som systematisk indsamlede praksiserfaringer angående konkret ibrugtagning.

På trods af positive resultater herfra og på trods af internationalt veldokumenterede fordele for hjemmeindlagte er implementering dog fortsat både vanskelig og langsom i praksis.

Fra Influenzer-projektet på Nordsjællands Hospital har vi også god dokumentation for præcis, hvor udfordrende især rekrutteringen af patienter til hjemmeindlæggelse kan være i praksis, samt hvordan tiltag som f.eks. uddannelse måske kan hjælpe.

Hvordan får vi hospitalet hjem i borgerens stue?

Så hvad skal der egentlig til for at flytte hospitalet hjem i stuen? Og hvad kan uddannelse og implementeringsstøtte mon give os?

I denne artikel beskriver vi udviklingen af og evalueringsplanerne for en ny skandinavisk kompetencegivende hjemmeindlæggelsesuddannelse, som er udsprunget af erfaringerne fra blandt andet Danmark.

Uddannelsen er målrettet uddannet sundhedspersonale samt medicin- og sygeplejestuderende, og ambitionen er, at den vil kunne udfylde det eksisterende kompetence-gab og agere effektiv implementeringsfacilitator og resultere i flere digitale hjemmeindlæggelser til de patienter, som kunne have gavn.

Indlagt på traditionelt hospital af mursten, eller på digitalt hospital derhjemme?

Digital hjemmeindlæggelse derhjemme (eller på plejehjemmet) er akut indlæggelse på lige fod med traditionel indlæggelse på et hospital af fysiske mursten. Internationalt set har vi evidens for, at det et evidensbaseret, patientsikkert, ressource-effektivt og patientcentreret servicedesign.

På trods af dette er udbredelsen fortsat begrænset – både i Skandinavien, men faktisk også i resten af verden. Erfaringerne peger på, at især psykologisk tryghed blandt sundhedspersonale er en afgørende barriere for accept og praksisændring.

En del af det, der skaber modstand og forsinker udbredelse, er formentlig helt lavpraktisk usikkerhed omkring ansvar, faglig kunnen og muligheder for støtte ved pludselig forværring i hjemmet. Det er velbeskrevet, hvordan usikkerheden og de øvrige barrierer spænder ben for implementering og skalering, og der er derfor behov for at sikre et løft. For digital hjemmeindlæggelse kan dette ske via:

Viden og kompetencer på alle niveauer i systemet

Lederskab og organisering på alle niveauer

Løsninger på tekniske og regulatoriske udfordringer

Implementeringsstrategier som er veltestede og effektive

Meget hænger formentlig sammen med uddannelse, som vi ved mangler på området – både i Skandinavien og internationalt. Bedre uddannelse i digital hjemmeindlæggelse kunne dermed meget vel være med til for alvor at starte ændringsrejsen væk fra små piloter og projekter i mindre skala og frem mod reel patientvolumen.

En ny skandinavisk uddannelse i digital hjemmeindlæggelse

For at imødese behovet for bedre uddannelse i digital hjemmeindlæggelse i Skandinavien blev konsortiet ‘Nordic Digital Health & Education’ (NorDigHE) oprettet i 2023. Målsætningen er at udvikle en ny uddannelse på området for derved at forsøge at forbedre implementering og skalering.

Konsortiet er finansieret af EU Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak og består af to hospitaler og tre uddannelsesinstitutioner i Danmark, Sverige og Norge. Alle partnerorganisationerne har egne praksiserfaringer at lægge til grund samt erfaringer i, hvordan man rent uddannelsesmæssigt kan tilvejebringe både praktiske og teoretiske kernekompetencer indenfor digital hjemmeindlæggelse.

Den nye uddannelse stod færdig i en beta-version i januar 2025. Den er modulopbygget, normeret til 5 ECTS-point og kan placeres både som en del af grunduddannelsen og efteruddannelsen for sygeplejersker, læger og andre relevante faggrupper. Uddannelsens i alt fem moduler sigter på at give hjemmeindlæggelsesviden og -kompetencer i praksis i forhold til:

Digitale værktøjer, lovgivning, databeskyttelse og etik.

Implementering, organisering og serviceinnovation i praksis.

Identifikation og vurdering af patientbehov med øje for kontekst og sammenhæng.

Praktisk leverance af tilbud/services selvstændigt og i teams.

Opfølgning af og nødvendig støtte til individuelle patienter og pårørende hjemme.

Evne til at fortsætte læring på et område i så hastig en udvikling.

For at sikre hurtig og enkel udrulning (samt høj skalerbarhed i potentiel uddannelsesvolumen i eventuelle pandemisituationer) er uddannelsen fuldt ud online og asynkron. Undervisningsformen er blended learning med korte e-læringsmoduler, film, simulationstræning, quizzer, best-practice eksempler og forskellige former for refleksionsøvelser.

Uddannelse i hjemmeindlæggelser så som NorDigHE-uddannelsen og den kompetenceprofil, der her søges opbygget, er en mangelvare i hele verden – ikke kun i Skandinavien. Ud over NorDigHE er lignende initiativer til at sikre nødvendige kompetenceløft på området derfor også på vej andre steder, herunder blandet andet i USA, Spanien og Singapore.

NorDigHE-konsortiet er i tæt og løbende strategisk samarbejde med initiativtagere på hospitaler og universiteter i disse lande for at sikre relevant deling af viden, sparring om uddannelsestilgang og curriculum-indhold samt på sigt også erfaring med ibrugtagning, modtagelse og effekt af disse nye uddannelsestiltag.

Evaluering af den nye skandinaviske uddannelse i digital hjemmeindlæggelse

Test- og forskningspakken, som er knyttet til udviklingen af den nye NorDigHE-uddannelse, evaluerer den nye uddannelses modtagelse og effekt både kvalitativt og kvantitativt. Pakken følger den ofte anvendte Kirkpatrick-model for uddannelsesevaluering i modificeret form – se figur.

Konkret indbefatter pakken pilottestning, designtestning, kvalitative interviews og et multicenter randomiseret kontrolleret forsøg på hospitaler i de tre lande. Pilottestningen foregår både blandt studerende og klinisk personale. Designtesten foregår blandt studerende. Det randomiserede forsøg allokerer hospitaler til to arme – enten: den nye uddannelse plus implementeringssupport ellerat fortsætte på vanlig vis uden denne uddannelse eller støtte.

RCT’en sigter på at inkludere i alt 14 hospitaler og det primære effektmål er ændringer i konkret implementering i praksis, hvilket formentlig kan påvirkes ganske direkte af interventionen og også ende med at betyde noget ganske direkte for patienter (se figur 1).

Diskussion

Digitale hjemmeindlæggelser er et evidensbaseret servicedesign og et vidnesbyrd om, at hjemmmeindlæggelser fra skandinaviske sundhedssystemer øges i disse år. For eksempel forventes hovedartiklen fra Nordsjællands Hospitals hjemmeindlæggelses-RCT publiceret i løbet af 2025. Erfaringerne, også fra de danske og skandinaviske implementeringer, giver os tiltro til, at mange vigtige barrierer måske vil kunne adresseres via hhv. uddannelse og implementeringsstøtte.

En målrettet og velevalueret uddannelsesindsats kan være et rigtig godt sted at starte. NorDigHE-uddannelsen kan vise sig at styrke både faglig kompetence og psykologisk tryghed hos det involverede personale, og initiativet repræsenterer et godt bud på en tværfaglig og praksisnær tilgang.

Uddannelsen er udviklet i et tværsektorielt og tværnationalt samarbejde og med fokus på fleksibilitet og tilpasningsevne til forskellige organisatoriske kontekster og faggrupper. Det er ambitionen, at uddannelsen kan akkrediteres og integreres som nationalt relevant i både uddannelsessektoren og hospitalssektoren.

Ligeledes vil det internationale strategiske samarbejde, også uden for Skandinavien, som konsortiet indgår i, være væsentligt ift. at kunne sætte nordiske hjemmeindlæggelseserfaringer på verdenskortet og derigennem inspirere udadtil og samtidig kunne indgå i deling af erfaringer og i arbejdet frem mod standardisering af præ- og postgraduat uddannelse på området.

For så vidt angår evalueringen vil test- og forskningspakken, og her særligt det randomiserede studie, være en nøglefaktor i at sikre evidensgrundlaget for at investere i og skalere netop uddannelse og støtte som effektiv implementeringsstrategi for digitale hjemmeindlæggelser.