På den netop overståede kongres for European Society of Medicinal Oncology (ESMO) viste flere store studier, at immunterapi helt kan kurere forskellige kræftformer. Det drejede sig om blandt andet modermærkekræft, blærekræft og brystkræft. Nogle af studierne viser over en bred kam, at hvis man som patient med metastaserende modermærkekræft overlever uden progression i mere end tre år efter behandlingen, bliver det formentlig ikke kræft, der slår en ihjel. Dette er et stort gennembrud, der understreger immunterapiens transformative rolle som behandlingsmulighed...