Screening for lungekræft: Hvor skal vi hen med et nationalt pilotprojekt?

Kronik: Det er en god nyhed, at sundhedsministeren har givet grønt lys til, at der gennemføres et pilotprojekt for screening for lungekræft. Men det er afgørende, at pilotprojektet fokuserer på at afprøve, hvordan et screeningsprogram kan implementeres på den lange bane, frem for i første omgang at fokusere på at opnå størst mulig effekt her og nu.