Færre bivirkninger ved endoskopisk mikrokirurgi til patienter med tilbagevendt endetarmskræft

Dansk studie viser, at man kan spare patienter med tilbagevendt endetarmskræft for en masse bivirkninger ved at foretage et minimalt invasivt kirurgisk indgreb gennem endetarmsåbningen. De første resultater er meget lovende, siger kirurg og onkolog.