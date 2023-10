Det er sjældent, at man med en ny behandling til patienter med kræft ser, at behandlingen reducerer risikoen for død med mere end 50 pct. Ikke desto mindre er det konklusionen på et fase 3-forsøg, der er blevet løftet sløret for på den årlige kongres for European Society for Medical Oncology (ESMO). I studiet har læger behandlet patienter med fremskreden blærekræft med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab og målt behandlingen op mod kemoterapi i første linje. Vilde resultater ved...