Behandlingslandskabet for kvinder med forskellige former for gynækologisk kræft kan være ved at ændre sig. Det indikerer en række studier, der er blevet løftet sløret for på den årlige kongres for European Society for Medical Oncology (ESMO). Studierne har undersøgt både nye behandlinger til kvinder med alt fra livmoderhalskræft til kræft i æggestokkene, men også etablerede behandlinger i nye indikationer. For eksempel viste to studier lovende takter inden for behandling af kvinder med lokal fremskreden livmoderhalskræft, hvor kræften har vokset...