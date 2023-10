For ti år siden ledte et stort engelsk studie med patienter fra hele verden, herunder over 100 fra Danmark, til ændringer i den måde, hvorpå man behandler patienter med stråleterapi efter operation for prostatakræft. Formålet med studiet var at finde ud af, om det bedst kan betale sig at strålebehandle med det samme efter operation, eller om det bedst kan betale sig at vente og se, hvordan sygdommen udvikler sig, og så først give stråleterapi, når sygdommen viser tænder igen....