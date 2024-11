Ledelsesteamet på Afdeling for Ældresygdomme på Amager og Hvidovre Hospital har modtaget Region Hovedstadens ledelsespris. Det skriver Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse. Ledelsesteamet består af cheflæge Martin Schultz og chefsygeplejerske Anja Sichmann, der sammen leder Afdeling for Ældresygdomme. De modtager prisen for deres mod til at sætte forskning og udvikling først. »De har mod til at sætte forskning og udvikling højt på dagsordenen, sideløbende med at opstarte, videreføre og udvikle de geriatriske kliniske kerneopgaver. Patient, pårørende og medarbejderinddragelse går som...