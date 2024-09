Amager og Hvidovre Hospital fik 1. juni Lars Møller Pedersen som ny cheflæge på Anæstesiologisk Afdeling. Det skriver Amager og Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

Lars Møller Pedersen kommer fra en stilling som ledende overlæge fra selv samme afdeling, han nu skal være cheflæge for. Han har derfor godt kendskab til miljøet og kender udfordringerne på forhånd.

»Lige nu har vi ikke problemer med hverken at rekruttere eller tilknytte allerede ansatte i afdelingen. Så selvom vi stadig har opmærksomhed på det, er mit fokus nu at bevare alt det gode, vi har,« siger den nye cheflæge.

Han været ansat i afdelingen siden sin sidste del af speciallægeuddannelsen i anæstesiologi i 2008. Som cheflæge vil han gøre op med den lidt klassiske forståelse af et ‘top-down’-forhold mellem leder og medarbejder.

»Som leder har jeg pligt til at spotte de gode idéer, som medarbejderne får, og give dem plads til at udvikle sig, men det må ikke blive en sovepude for mig bare at lade medarbejderne gøre al arbejdet,« siger Lars Møller Pedersen og fortsætter:

»Det er min ambition at udbygge de optimerede operationsforløb, hvor vi fortsat kan gøre det endnu bedre for de akutte kirurgiske patienter, hvis vi får realiseret alt det, vi ved, virker i perioperativ medicin,« siger han.

Lars Møller Pedersen er 51 år og bor i Vangede sammen med sin kone, deres datter på 18 år og søn på 14 år.