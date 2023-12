Magnus T. Jensen, der er direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, tiltrådte 1. december som professor i kardiologi med særligt fokus på hjerte-kar-sygdom ved diabetes på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet. Det skriver Steno Diabetes Center Copenhagen i en pressemeddelelse. »Diabetes, hjertekarsygdom og andre kardiometaboliske tilstande er måske den største udfordring for folkesundheden i det 21. århundrede, og vi er ved at forstå at nogle af de underliggende sygdomsmekanismer er fælles for disse sygdomsgrupper. Der er derfor et...