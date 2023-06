Da Rasmus Møgelvang ved årsskiftet byttede jobbet som vicedirektør ud med jobbet som direktør for Rigshospitalet, var noget af det første, han gjorde, at skille sig af med sine tidligere vicedirektørkolleger og danne en ny interim direktion uden dem. Helt fundamentalt er min grund til at være her den samme, som grunden til at jeg blev læge. Jeg er her for patienternes skyld Rasmus Møgelvang, direktør, Rigshospitalet »Hvis jeg skulle være hospitalsdirektør, så skulle det være for at dreje Rigshospitalet...