Rigshospitalet får ny cheflæge for infektionssygdomme

Daniel Faurholt-Jepsen bliver cheflæge for Afdeling for Infektionssygdomme på Rigshospitalet. Han vil fokusere på at give den optimale behandling hos patienter med én eller flere sygdomme samt skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan udvikle sig.