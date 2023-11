Den tidligere chefsygeplejerske ved Gastroenheden på Amager og Hvidovre Hospital, Tine Karbo, bliver nu chefsygeplejerske ved Karkirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Det skriver hospitalet i en pressemeddelelse. »Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle skifte job de næste mange år, men dette er en enestående chance for både at lede en velfungerende afdeling og samtidig bidrage til at udvikle en endnu højere faglighed og organisationen frem mod indflytningen i helt nye rammer på det nye hospital,« siger Tine Karbo....