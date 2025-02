Har du brugt din intuition i chefstolen i dag?

Intuition skal ud af skammekrogen, for det kan nemlig være et værdifuldt værktøj til at skabe nye løsninger i et presset sundhedsvæsen. Det siger erhvervspsykolog Mette Møller, der kalder det en legitim strategi og opfordrer til at ledere inddrager både egen og medarbejdernes intuition meget mere aktivt.