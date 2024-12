Amager og Hvidovre Hospital har ansat Lisa Fleischer Michaelsen som socialoverlæge. Det skriver Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse. Lisa Fleischer Michaelsen er uddannet speciallæge i samfundsmedicin og har tidligere arbejdet i blandt andet kriminalforsorgen, Styrelsen for Patientsikkerhed og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur. Som socialoverlæge får Lisa Fleischer Michaelsen til opgave at støtte de kliniske afdelinger i at sikre bedre patientforløb for udsatte patienter. »Jeg vil gerne kæmpe for, at folk får lige adgang til sundhed og sociale ydelser....