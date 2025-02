Professor Per Hölmich fra Amager og Hvidovre Hospital modtager i år Ove Bøje-prisen. Prisen blev overrakt på Sportskongres 2025, og blev uddelt af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Sports Fysioterapi. »Per spænder virkelig bredt. Selvom han er professor i sportskirurgi, har han en stærk tilknytning til ikke-kirurgiske behandlingsmetoder – og et tæt samarbejde med fysioterapeuter og deres behandlinger, hvilket viser en dyb påskønnelse af det tværfaglige samarbejde, der kræves for at støtte atleter,« lød det bl.a. i indstillingen...