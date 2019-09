Sygehusene mangler lægelige ledere – sådan løser vi krisen

Bedre lønvilkår, administrativ opbakning og kortere ledelsesspænd er faktorer som er afgørende for at få flere til at blive ledende overlæger, skriver Inger Brødsgaard og Lisbeth Lintz.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sygehusene oplever i stigende grad, at det er svært eller i værste fald umuligt at finde ledende overlæger, når en stilling bliver ledig. Det er et kæmpe problem for sundhedsvæsenet. For den ledende overlæge har en vigtig opgave, som ingen andre faggrupper kan løse: At være garant for at afdelingen leverer behandling af høj kvalitet […]