Flere nye tilgange til behandling er præsenteret på ASCO

Der er på årets kongres for American Society of Clinical Oncology præsenteret flere resultater, der peger på nye måder at gå til patienter med forskellige former for kræft. Heriblandt i forhold til stråleterapi ved endetarmskræft og spændende resultater fra NATALEE-studiet og INDIGO-studiet.