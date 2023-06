Tarmkræft: Cirkulerende tumorDNA siger ikke noget om risiko for lymfeknudespredning

Cirkulerende tumorDNA er en dårlig markør for spredning af tarmkræft til lymfeknuderne, viser ny dansk forskning. Til gengæld ser cirkulerende tumorDNA ud til at være en god prognostisk markør for, hvordan det kommer til at gå for patienterne.