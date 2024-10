»Vi arbejder stadig ud fra de samme paragraffer som i juli.« Sådan siger Katrine Klausen, der er specialanklager ved Østjyllands Politi. Hun henviser til, at politiet i juli i år rejste sigtelser mod to personer i forbindelse med kræftsagen på Aarhus Universitetshospital, hvor flere hundrede patienter ventede for længe på at blive opereret på mave- og tarmkirurgisk afdeling. I en retsbog, som Dagens Medicin har fået aktindsigt i, fremgår det, at sigtelserne er rejst for brud på straffelovens paragraf 155,...