Medicinrådet skal snart tage stilling: Adjuverende kræftbehandling kan være omkostnings­effektiv viser nyt studie

Dansk undersøgelse af merudgiften ved at give patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft adjuverende behandling med tyrosinkinasehæmmeren alectinib viser, at reduktionen i risiko for tilbagefald er nok til, at behandlingen kan være omkostningseffektiv.