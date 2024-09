Computermodel kan pege på højrisikopersoner for bugspytkirtelkræft

Danskudviklet computermodel kan ud fra rækkefølgen i personers sygdomshistorik identificere, hvem der i den brede befolkning har størst risiko for udvikling af kræft i bugspytkirtlen. Det vil gøre det muligt at screene en udvalgt gruppe borgere og operere tidligt for derved at øge patienternes chancer for overlevelse, siger forsker.