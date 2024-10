Højtspecialiserede og komplekse operationer af svært syge tarmkræftpatienter med spredning af kræftsygdommen til bughinden har fra 1. september været en opgave, som løses i et tæt samarbejde mellem Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) og Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev-Gentofte Hospital. Baggrunden for det nye samarbejde mellem de to store universitetshospitaler er, at Sundhedsstyrelsen i foråret 2023 blev gjort opmærksom på, at Aarhus Universitetshospital ikke havde kapacitet til alene at varetage alle patienter med tarmkræft...