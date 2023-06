Stråleterapi kan risikofrit udelades til nogle patienter med lokalfremskreden endetarmskræft og dermed reducere risikoen for nogle af de bivirkninger og effekter på livskvalitet, som ofte følger med strålebehandling. Det er konklusionen i et af de studier, der er blevet præsenteret data fra på den årlige kongres for American Society of Clinical Oncology (ASCO). Data er samtidig blevet publiceret i New England Journal of Medicine. I studiet blev 1.194 patienter med lokalfremskreden avanceret endetarmskræft kandiderende til prækirurgisk stråleterapi inkluderet. Patienterne, der...