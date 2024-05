Psykiatrien i Region Syddanmark kan i et nyt studie vise, at data for selvskade og selvmordsforsøg, der er tilgængelig, er mangelfuld. Det kan få konsekvenser for behandlingen. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Når en patient kommer ind på en skadestue efter et selvmordsforsøg, bliver oplysninger om selvmordsforsøget ikke registreret korrekt, for somatiske skadestuer har mere fokus på sygdom og ulykke, mens psykiatriske skadestuer er opmærksomme på patientens symptomer. »De koder, der anvendes til at notere selvskade eller selvmordsforsøg...