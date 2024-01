I en årrække har Anders Løkke Rasmussen været ansat som klinisk lektor, men fra 1. februar 2024 overgår han i en delt ansættelse som overlæge på medicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle og som professor under Institut for Regional Sundhedsforskning under SDU. Professoratet omhandler, ud over det kliniske arbejde, tværsektoriel forskning samt forskning inden for livsstilssygdomme og lungemedicin. Særligt kronisk obstruktiv lungesygdom, også kendt som KOL, vil der være fokus på. Forskningsmæssigt vil Rasmussen fokusere på registerbaserede befolkningsundersøgelser og...