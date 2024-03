Aldringsprocessen som universel konstant bliver i disse år sat på prøve af forskere fra hele verden. Forskere har gentagne gange vist, at det i dyremodeller er muligt at sætte aldringshastigheden ned og få dyrene til at leve 10 pct., 20 pct. eller mere længere. Nu er tiden kommet til de kliniske forsøg, hvor forskere ikke længere prøver at forlænge livet for dyr, men for mennesker. For at hitte hoved og hale i alle de kliniske aldringsforsøg har danske forskere lavet...