I 2018 lavede forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri en undersøgelse, hvor de på et botilbud med 95 patienter med en psykiatrisk diagnose undersøgte, om nogen gik rundt med ikke-erkendt somatisk sygdom. Undersøgelsen viste, at det gjorde 92 pct., heraf havde en mindre del symptomer, der kunne tyde på, at de havde så alvorlig somatisk sygdom, for eksempel hjertekarsygdom eller kræft, at de var i risiko for at dø. Fire år senere var ni personer i denne gruppe døde. Forskningen afslørede...