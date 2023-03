Personer med psykotiske lidelser som skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse med psykotiske symptomer kæmper ofte med mere end bare det. Ofte følger der også et misbrug, for eksempel alkoholmisbrug, med diagnosen. Nu har danske forskere samlet den internationale viden på området i en systematisk litteraturgennemgang for at blive klogere på, hvad vi egentlig ved om behandling af alkoholmisbrug blandt personer med denne type dobbeltdiagnose. Resultatet af gennemgangen viser for det første, at der er meget lidt viden på området. Derfor...