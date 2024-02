Børne- og ungdomspsykiatrien er i fare for at kollapse flere steder i landet. Sådan lød advarslen i går fra Overlægeforeningen og Yngre Læger på baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at over halvdelen af speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatrien overvejer at forlade jobbet. Der er ingen tvivl om, at der er en del børn og unge, som har oplevet en forværring af deres sygdom, fordi de har ventet så længe Maja Sidelmann Basnov, cheflæge, børne- og ungdomspsykiatrien Alene i...