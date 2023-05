Sygdom med COVID-19 øger ikke risikoen for efterfølgende at udvikle nyopstået psykisk lidelse, viser den danske undersøgelse ‘COVID-19 and risk for mental disorders among adults in Denmark’, som netop er udgivet i tidsskriftet JAMA Psychiatry. Vores undersøgelse viser, at patienter indlagt med en alvorlig infektion, om det så er COVID-19 eller noget andet, har en markant øget risiko for at udvikle en psykisk lidelse efterfølgende Michael Benros, klinisk professor ved Københavns Universitet og Region Hovedstadens Psykiatri Patienter med alvorlige infektioner,...