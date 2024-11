Da Danske Regioner i januar 2024 lancerede sin fælles regionale strategi for grønne hospitaler, forpligtede de fem regioner og Amgros, som varetager regionernes indkøb af sygehusmedicin, sig hver især til at påtage sig ansvaret for indsatsen på to specifikke såkaldte lead-områder indenfor den grønne omstilling. Her fik Region Syddanmark bl.a. ansvaret for at drive lead-området ‘bæredygtige lægemidler’, og det arbejde har nu udmøntet sig i etableringen af Center for Forskning i Bæredygtig Medicin, som har til huse i det nybyggede...