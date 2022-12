Pædiatere beder Folketinget om hjælp: »Det er efterhånden svært at se forældrene i øjnene«

De to overlæger Allan Lund og Peter Born har haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg for at lægge pres på Sundhedsministeriet, der stadig har Sundhedsstyrelsens anbefaling om indførelse af screening for SMA hos nyfødte under behandling.