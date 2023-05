Overlæge efter ny rapport om børn: Farligt på den lange bane, at vi har skilt somatikken og psykiatrien så meget ad

Børn med kronisk somatisk sygdom er i større risiko for også at få mentale helbredsproblemer end deres raske jævnaldrende, konkluderer Vidensråd for Forebyggelse i ny rapport. Sammenhængen bliver overset i det danske sundhedsvæsen, mener overlæge Grete Teilmann, som ser et åbenlyst behov for et tættere samarbejde mellem somatiske og psykiatriske afdelinger.