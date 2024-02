Overbevisende resultater med elektrisk stimulation af hjernen hos børn med ADHD

Kombinationen af ny form for ikke-invasiv hjernestimulation og kognitiv træning var i et studie så godt til at reducere børns symptomer på ADHD, at forskere nu har igangsat et stort fase 3-forsøg i USA med henblik på at få godkendt behandlingen af de amerikanske sundhedsmyndigheder.