Fagligt oplæg til 10-årsplan for psykiatrien prioriterer børn og unge

Sundhedsstyrelsen præsenterer i dag det faglige oplæg for den 10-årsplan for psykiatrien, Socialdemokratiet gik til valg på i 2018. Hvis politikerne lytter til fagfolkene, står personer med de sværeste psykiske lidelser og børn og unge med psykisk mistrivsel i første række til at få bedre behandling. Børne- og ungdomspsykiatrisk formand glæder sig ved udsigten til tidligere diagnosticering.