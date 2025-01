Systemisk binyrebarkhormon under graviditeten kan øge risikoen for psykiatrisk sygdom hos barnet

Stor dansk undersøgelse peger på, at barnets risiko for udvikling af autisme, ADHD, angst, depression, stress og mental retardering stiger, hvis mor har været i behandling med systemisk binyrebarkhormon under graviditeten. Vi skal ikke undlade at behandle gravide med behov for det, men vi skal være sikre på, at vi kun behandler dem, der har brug for det, siger forsker.