»Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark er presset ‘helt i bund’«. Styregruppen for ADHD-databasen tøver ikke med at kalde en spade for en spade, og indleder den seneste årsrapport for databasen med ovenstående formulering. Årsrapporten dækker perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024. Øgede henvisningstal og øgede ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien afspejles også i årsrapporten for ADHD-databasen, »hvor der igen i år ses et fald på de fleste indikatorer, og der er en bekymrende lav målopfyldelse på landsplan,« skriver...